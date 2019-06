Walem : "Verschaeren est l'avenir du foot belge, il a au moins 2 ans d'avance"

La superbe frappe de Yari Verschaeren contre l'Italie - Euro Espoirs 2019 : Italie - Belgique -... Les Espoirs belges se sont inclinés 1-3 contre l’Italie dans le dernier match de la phase de groupe de l’Euro Espoir. Barella a ouvert le score juste avant la pause, au plus mauvais moment pour la Belgique. Cutrone a doublé la marque à la suite d’une action confuse à la 53ème minute… l’arbitre ne parvenant pas à savoir si la balle était sortie du terrain avant le but ou non. Verschaeren a réduit le score à un peu plus de dix minutes de la fin du magnifique frappe enroulée, alors que Chiesa fixait le score d’une frappe tout aussi belle. Le match se terminait sur une mauvaise note, l’exclusion pour un deuxième carton jaune de Mbenza. La Belgique s’est finalement transformée en petit poucet du groupe A… Ne parvenant pas à inscrire le moindre point contre la Pologne, l’Espagne et l’Italie. Si le groupe des Belges était très relevé, cet euro laissera sans doute un gout amer dans tout groupe et est à oublier au plus tôt.