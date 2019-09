Svilar : "Pour l'instant, j'ai choisi les espoirs de la Belgique"

Trois ans après sa dernière sélection (en U19), Mile Svilar est de retour avec le maillot frappé du drapeau noir-jaune-rouge. Courtisé par la Serbie, le gardien de Benfica a donc décidé d’opter pour la Belgique. Du moins pour l’instant.



"C’est difficile. Mes copains sont ici. La Belgique est ma maison. Maintenant, j’ai choisi de jouer pour les espoirs belges. Après si un jour, un (autre) choix doit être fait, on verra. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Pour l’instant, j’ai choisi les espoirs de Belgique. On verra plus tard".



En attendant, il entame la nouvelle campagne des Espoirs avec envie. "C’est toujours beau de jouer pour la Belgique et l’équipe nationale. Il y a beaucoup de nouveaux et de jeunes dans le groupe. Ils vont bien faire, j’en suis sûr".



Sa relation avec l’équipe nationale n’a pas toujours été rose. On se souvient que Gert Verheyen, alors coach des U19, l’avait appelé en octobre 2017. Ou plutôt avait tenté d’entrer en contact avec lui. L’ancien international avait durement taclé le jeune portier dans la presse. Deux ans plus tard, Svilar calme le jeu et livre sa version des faits. "C’était un malentendu, rien d’autre. A ce moment-là, il y avait le transfert à Benfica et je voulais me concentrer sur mon nouveau club. Je voulais m’adapter à Lisbonne et au Portugal plutôt que de venir en équipe nationale".



Transféré à Benfica à 18 ans, plus jeune gardien a évolué en Ligue des Champions, Svilar a connu un début de carrière fulgurant. La suite a été moins facile. Il est aujourd’hui la doublure d’Odysseas Vlachodimos. Son retour en Belgique – Anderlecht et le Standard ont été cités – a même été évoqué. "On n’a pas trouvé la solution parfaite. Et j’avais décidé que si on ne la trouvait pas, je restais à Benfica. Je joue avec l’équipe B, en deuxième division. Ce sont des bons matches, des matches difficiles où on peut apprendre. Je m’entraîne avec l’équipe A et le week-end, je joue avec la réserve."