Schrijvers : "Les chances de qualification sont faibles, mais il faut y croire"

Siebe Schrijvers a préfacé avec réalisme le troisième et dernier match des Diablotins à l'Euro Espoirs, samedi soir (21H) au stade de Reggio Emilia contre l'Italie.

En raison de la victoire de la Pologne contre l'Italie (1-0) mercredi, les jeunes Diables conservent une chance de se qualifier pour un éventuel match de barrage, voire pour les demi-finales.

"Nous savons qu'il faudra qu'il se passe beaucoup de choses avant d'y arriver, mais peu importe la faible chance qui est la nôtre, nous continuerons à aller de l'avant", a déclaré le capitaine de l'équipe belge.

"J'ai beaucoup repensé aux occasions manquées contre la Pologne, a reconnu Siebe Schrijvers. Nous regrettons beaucoup ce match. Si nous avions gagné ce match - ce que nous aurions dû faire - nous serions toujours dans le coup. Vous pouvez également constater que la Pologne a battu mercredi l'Italie. Tout était possible dans ce groupe. Notre match contre l'Espagne nous a donné confiance. Il avait été dit à l'avance qu'ils seraient deux fois meilleurs que nous, mais sur le terrain, nous avons eu l'occasion de prendre les trois points. C'est dommage que nous ayons pris ce but tardif en fin de match. Nous sommes tous réalistes et savons qu'il reste beaucoup à faire pour passer dans ce Championnat d'Europe. Mais aussi longtemps que nous le pourrons, nous continuerons à y croire."

Un écho commun revenu vestiaire est que ce groupe d'Espoirs était très soudé. "Et c'est resté ainsi, a confirmé le capitaine des U21. Après les défaites, nous avons eu quelques discussions en groupe, et chacun a eu son mot à dire. Personne n'a été explicitement montré du doigt. L'ambiance est toujours restée super et le sentiment d'unité intact. Peut-être sommes-nous devenus encore plus proches. Je pense que c'est également nécessaire lorsque vous êtes ensemble pendant trois semaines. Jeudi, nous avons eu un après-midi libre et la famille est arrivée. C'était très agréable. Tout le monde a fait le plein d'énergie. Demain (samedi), nous allons faire le maximum une dernière fois pour enlever la victoire. Je suis sûr que personne ne retirera le pied."