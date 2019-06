Omeonga : "0 sur 9, c'est un échec... Il y a un gap à combler, une mentalité à changer"

La Belgique n'est pas parvenue à sauver l'honneur samedi soir lors de son troisième et dernier match dans le groupe A de l'Euro espoirs de football. Battus par la Pologne (3-2) et l'Espagne (2-1) lors de leurs deux premières sorties, les Diablotins, déjà éliminés, se sont également inclinés face à l'Italie (3-1) à Reggio Emilia.

"On ne pense pas spécialement à cette défaite car ce n'est pas celle-ci qui nous fait sortir du tournoi. On va rentrer en Belgique avec un grand sentiment de déception. Attente ou pas attente, un 0 sur 9 est un échec. On est arrivé ici avec le couteau entre les dents. Etre éliminé comme ça, c'est un peu gênant. On a appris des choses. Pour tout le monde, c'était le premier tournoi majeur. C'est une compétition professionnelle, on joue face à des joueurs qui valent des millions d'euros. Personnellement, j'ai appris", a expliqué Stéphane Omeonga, médian appartenant au Genoa, à notre micro.

Et Belge de 23 ans d’ajouter : "La génération dorée ? Ils sont allés en 1/2 finale de Coupe du monde. De notre côté, on est sorti à ce stade de la compétition. Il n'y a pas de comparaison à faire. Faut laisser le temps au temps. Il y a un gap à combler et une mentalité à changer. On a peut-être donné trop de respect, on n'est pas venu ici avec l'envie de gagner."