Les Diablotins, portés par Vanheusden et Openda, s'imposent en Allemagne

Les Espoirs belges ont réussi un bel exploit en allant chercher la victoire en Allemagne en qualification pour l’Euro 2021. Un but de Zinho Vanheusden et un doublé de Loïs Openda ont permis à la Belgique de l’emporter.



Ils ont fait preuve de maturité pour venir à bout des jeunes allemands, finalistes de la dernière édition.



Vanheusden a ouvert le score en glissant le ballon entre les jambes de Schubert au bout d’une longue chevauchée (26e). Capitaine Zinho a ensuite manqué un penalty (33e). Schlotterbeck a égalisé (38e). Les Diablotins ont digéré ce double coup dur grâce à Openda (43e). Le Brugeois a creusé l’écart en contre (70e). Un but d’autant plus important que les Allemands sont revenus à 2-3 suite à un auto-but de Vanheusden.



Après un début de campagne compliqué (défaite au pays de Galles et partage contre la Bosnie), les Diablotins de Johan Walem ont redressé la barre magistralement. Ils ont écarté la Moldavie 4-1 avant de venir à bout de l’Allemagne à Fribourg (2-3). Les voilà relancés dans la course à la qualification.



Après quatre rencontres, les Belges sont en tête du groupe avec 7 unités. L’Allemagne, qui compte un match de moins, suit à un petit point.