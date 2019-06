La "Rojita" surclasse la France et défiera l'Allemagne en finale

L’Espagne a fait un pas de plus vers son rêve : égaler les cinq titres continentaux de l’Italie. Et la Rojita l’a fait avec brio en écartant sans ménagement la France (4-1).



Les Bleuets avaient portant ouvert le score au quart d’heure sur un penalty de Jean-Philippe Mateta. Ils ont ensuite été débordés par les vagues offensives espagnoles. Marc Roca, Mikel Oyarzabal (45e+5, sur penalty), Dani Olmo (47e) et Borja Mayoral (67e) ont tour à tour alimenté le marquoir.



Dernier obstacle sur la route d’un éventuel 5e sacre : l’Allemagne, tenante du titre.