L'international belge U17 Kjell Peersman signe un contrat au PSV

Le prometteur gardien Kjell Peersman, 16 ans, a signé son premier contrat avec le PSV Eindhoven. L'Anversois (1m90) s'est engagé jusqu'en 2023.

Peersman a rejoint le PSV en 2014, intégrant les U11. La saison passé, Peersman a évolué au sein du PSV U17. Il a également débuté en équipe nationale des moins de 17 ans.

"Je vais essayer de faire mon trou ici en U18, pour devenir le gardien numéro 1. Et puis tenter, le plus vite possible de m'immiscer au sein de l'équipe première" a-t-il affirmé en marge de sa signature.