L'Allemagne et la Roumanie s'affrontent pour une place en finale de l'Euro U21 (LIVE 18H)

D’ores et déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, les U21 allemands et roumains s’affrontent ce jeudi à Bologne dans le cadre des demi-finales de l’Euro Espoirs. Suivez cette rencontre en direct sur La Deux et sur Auvio dès 17h55 !

L’Allemagne, tenante du titre, s’attend à une rencontre compliquée face à la révélation du tournoi, qui n’aura rien à perdre après avoir réussi à valider son billet pour les JO 2020.

Le vainqueur de cette rencontre retrouvera la France ou l’Espagne, qui s’affronteront plus tard en soirée, en finale dimanche à Udine.