Johan Walem modifie plus d'un tiers de son effectif avant le prochain match des Diablotins

Les Diablotins battus d'entrée au pays de Galles sur la route de l'Euro 2021 - 07/09/2019 6/09/2019, Racecourse Ground (Wrexham, Wales) Wales - Belgium 1-0 UEFA Under-21 European Championship 2021 qualification (Group 9) Belgium: Svilar, Sardella (OUT 70'), Bornauw, Faes (c), De Smet, Rigo (OUT 70'), Sambi Lokonga (OUT 89'), Verstraete (OUT 81'), Saelemaekers, Amuzu, Openda Substitutes: Teunckens, Doku (IN 70'), Antonucci, Busi, Pletinckx, Peeters (IN 81'), Bushiri, Vanzeir (IN 70'), Verreth (IN 89') Goal: 3' Johnson 1-0