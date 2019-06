Federico Chiesa : "C'est un réel plaisir de voir jouer Eden Hazard"

Battus par la Pologne (3-2) et l'Espagne (2-1) lors de leurs deux premières sorties, les Diablotins se sont également inclinés samedi soir face à l'Italie (3-1) à Reggio Emilia. Les Diablotins sont logiquement éliminés. Malgré sa victoire, l'Italie termine deuxième du groupe derrière l'Espagne et devra attendre les résultats des autres poules pour savoir si elle atteint au non les demi-finales.

"La Belgique est une grande équipe qui possède d’excellents joueurs. Et puis ils ont marqué un but splendide avec ce jeune attaquant monté au jeu. Bravo à lui ! C’est un super but. Peut-être que ce match aurait pu finir 4-1 ou 5-1 mais nous avons donné le maximum. Et je félicite aussi la Belgique qui, bien qu’éliminée, a fait le maximum pour nous mettre en difficulté en luttant sur chaque ballon. Maintenant, nous espérons juste que les autres équipes jouent le jeu ! Zéro point en trois matches pour la Belgique, c’est super étrange. On a revu ses matches et l’équipe a été supérieure contre la Pologne et même contre l’Espagne, elle a bien joué", a précisé Federico Chiesa à notre micro.

L’ailier de la Fiorentina a aussi été interrogé sur le transfert le plus marquant du début de cette période de mercato. "Je ressemble à Eden Hazard ? Non, pas du tout. Moi, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre, de chemin à parcourir. Lui c’est un champion accompli qui mérite tous les compliments qu’il reçoit parce que c’est un grand champion. Franchement, il mérite tout ce qui lui arrive. Il est au Real parce qu’il a mérité d’y être. Moi je l’admire énormément, je l’apprécie vraiment. C’est un réel plaisir de voir jouer Eden Hazard !", a aussi détaillé l’Italien de 21 ans.