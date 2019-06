Euro Espoirs : La France bat la Croatie et précipite l'élimination des Diablotins

La France l'a emporté 1-0 face à la Croatie, ce vendredi à Saint-Marin, dans le cadre de la deuxième journée du Groupe C de l'Euro Espoirs. Cette victoire, conjuguée à celle de la Roumanie un peu plus tôt face à l'Angleterre (4-2), précipite les éliminations de la Croatie, de l'Angleterre et de la Belgique, qui ne peuvent plus terminer à la première position de leur groupe ni prétendre à la place de meilleur deuxième.