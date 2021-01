Euro espoirs 2023 : La Belgique avec le Danemark, la Turquie, l'Ecosse et le Kazakhstan en qualifications

La Belgique affrontera le Danemark, la Turquie, l'Ecosse et le Kazakhstan en qualifications à l'Euro espoirs (U21) de football 2023. Le tirage au sort a été effectué jeudi.

La Belgique a été versée dans le groupe I, le seul des neuf groupes qualificatifs à ne compter que cinq équipes.

Les neuf vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième seront qualifiés directement pour la phase finale. Les huit autres équipes classées à la deuxième place de leur groupe disputeront un barrage pour déterminer les quatre derniers qualifiés pour le tournoi, organisé en Géorgie et en Roumanie - qualifiées d'office - entre juin et juillet 2023.

Les qualifications se joueront entre mars 2021 et juin 2022, le barrage en septembre 2022.

Les espoirs belges n'avaient pas réussi à se qualifier pour l'édition 2021, qui se jouera en Slovénie et en Hongrie.