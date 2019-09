Dewaele et Sambi Lokonga quittent la sélection des Espoirs, Walem appelle Jelle Bataille

Le "rouche" Mpoku sur son petit frère "mauve" Sambi Lokonga : "Il a apporté à Anderlecht ce... Outre la victoire, Anderlecht avait un autre motif de satisfaction ce dimanche à l'issue du Clasico. Après six mois d'absence et de longues semaines de rééducation, le jeune médian Albert Sambi Lokonga faisait son grand retour. Un retour salué par l'ensemble du stade, d'autant plus qu'il s'est rapidement montré efficace et important à la récupération. A l'issue du match, il était bien évidemment radieux au micro de la Pro League : "Aujourd'hui, on ne peut que savourer. Après tous ces matches où on a bien joué, aujourd'hui on a les trois points avec, on ne peut rien espérer de mieux. Cela fait du bien après tous ces mois passés en salle."