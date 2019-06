Deux coups francs tardifs ouvrent les portes de la finale à l'Allemagne

L'Allemagne s'est imposé face à la Roumanie en demi-finale de l'Euro Espoirs au terme d'un match indécis et spectaculaire (4-2).



Les espoirs allemands ont ouvert le score via Nadiem Amiri (21e). Ils ont ensuite été dépassés par la fougue roumaine. George Puşcaş, d'un penalty et d'un coup de tête puissant, a donné l'avantage aux joueurs de Matei Mirel Radoi. Finalement Luca Waldschmidt (51e et 90e) et Nadiem Amiri (90e+4) ont inversé le cours du match. Les deux derniers buts ont été marqués sur coup franc.



L’Allemagne défendra donc le titre acquis il y a deux ans face à la France ou l’Espagne, qui s’affronteront plus tard en soirée, en finale dimanche à Udine.