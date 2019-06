Belgique-Italie : Finir la tête haute (LIVE vidéo 21h)

Que l’on soit belge ou italien, ce dernier match du groupe A revêt une importance capitale. Bien qu’éliminés après deux défaites en deux matches, ce Belgique–Italie n’aura rien d’anecdotique, ni d’amical pour nos Diablotins. Ne fut-ce que par l’environnement qu’ils trouveront à Reggio Emilia. Un Mapei stadium surchauffé (au propre comme au figuré) qui devrait afficher complet (plus de 20.000 places ont déjà été vendues).

Après leur couac inattendu contre la Pologne, les "Azzurrini" sont en effet dos au mur. S’ils veulent se qualifier, les ragazzi de Di Biagio doivent l’emporter et espérer un succès de l’Espagne sur la Pologne par un, voire deux buts d’écart au maximum. Avec trois équipes à 6 points, l’Italie passerait grâce à sa meilleure différence de buts lors des confrontations directes. Rappelons que le meilleur deuxième se qualifie aussi mais pour cela il faudra attendre lundi soir et les derniers matches du groupe C.

En apprentissage

Une victoire italienne serait synonyme de troisième défaite consécutive dans cet Euro pour les joueurs de Johan Walem. Un sélectionneur qui est conscient du "gap" qui sépare son équipe des meilleures nations européennes. "Nous sommes en apprentissage et on continue d’apprendre ce qu’est le haut niveau" a-t-il répété en conférence de presse. Un scénario réaliste au vu de la qualité de l’adversaire (qui possède 6 éléments de l’équipe A) mais qui donnerait, malgré la difficulté du groupe, un arrière-goût de trop peu au tournoi.



D’autant, qu’au-delà de l’honneur et du fait de terminer sur une note positive, il ne reste plus d’enjeu pour les Diablotins. Celui d’accrocher une hypothétique place pour le barrage olympique s’est évanoui après les victoires de la Roumanie et la France. Pour espérer battre la Squadra, la Belgique pourra s’inspirer de sa dernière confrontation face à l’Italie qu’elle avait battue amical à Udine en octobre dernier. Ce soir-là, un certain Kean débutait sous le maillot azzurro mais c’est Amuzu qui, en fin de match, a donné la victoire à des Diablotins qui ont su faire bloc et repousser les assauts des transalpins. Qui sait si le chemin d’un autre succès ne passera pas par cet esprit de sacrifice et d’abnégation ? Mais ici "le contexte est totalement différent. Ce n’est pas un amical" comme le souligne le capitaine Siebe Schrijvers.

Ce soir, l’Italie attend énormément de la vitesse et de la percussion de ses stars Federico Chiesa et Moïse Kean mais la Belgique doit avoir foi en son collectif pour terminer sur une note positive un Euro qu’elle n’a plus disputé depuis 12 ans.