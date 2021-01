Flop à Anderlecht, double buteur en Turquie, Peter Zulj séduit d’entrée avec Goztepe

Peter Zulj n’a pas tardé à retrouver le sourire à Goztepe Spor. Et à peine plus de temps pour trouver le chemin des filets. A deux reprises !



Placardé par Vincent Kompany, le médian autrichien a donc fini par quitter Anderlecht en ce début janvier. Pour sa première apparition dans le championnat turc, il a été titularisé et a inscrit un doublé. On a connu pire comme débuts.



Arrivée à Anderlecht avec l’étiquette d’un grand talent et des stats intéressantes, Zulj n’a jamais réussi à convaincre ni les différents coaches, ni le public. En tout cas pas sur la durée. Jugé lent et pas assez décisif, Zulj semble s’être très vite adapté à son nouveau club. Avec des prestations de ce calibre, son intégration sera encore plus aisée.



Face à Konyaspor (où évolue l’ancien Standarman Deni Milosevic), Peter a marqué les deuxième et troisième buts de sa formation et a largement contribué à la victoire (2-3). Il a été remplacé à la 84e minute.



Il a fait mouche sur deux actions un peu similaires. Surgissant de la deuxième ligne, il a utilisé la précision de son pied gauche pour convertir une passe en retrait en but.



Ce succès dans une rencontre de milieu de classement permet à Goztepe de revenir à la hauteur de son adversaire du jour.