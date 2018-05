Sergey Semak à la tête du Zenit Saint-Pétersbourg

Sergey Semak est le nouvel entraîneur du Zenit Saint-Pétersbourg, a annoncé mardi le club russe. Semak remplace Roberto Mancini, qui a résilié de manière anticipée son contrat afin de devenir sélectionneur de l'Italie.

Semak a signé un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire. Semak connaît bien le club de Saint-Pétersbourg. L'ancien médian, passé par le CSKA Moscou (1994-2005), le Paris Saint-Germain (2005-2006), le FK Moscou (2006-2008) et le Rubin Kazan (2008-2010), y a évolué de 2010 à la fin de sa carrière, en 2013. Il a ensuite intégré le staff du club lors de l'arrivée de Luciano Spalletti et a même dirigé plusieurs rencontres en 2015 suite à une suspension de six journées écopée par l'entraîneur portugais Andre Villas-Boas. Après le départ de Villas-Boas, Semak est resté au club comme assistant de Mircea Lucescu avant de tenter sa chance en décembre 2016 comme entraîneur principal de Ufa, sixième du dernier championnat juste derrière le Zenit.