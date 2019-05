Le Zenit champion de Russie pour la cinquième fois

Le Zenit Saint-Pétersbourg est devenu champion de Russie pour la cinquième fois de son histoire, samedi, à l'issue de la 27e journée du Championnat.

Le Zenit a été accroché 1-1 par l'Akhmat Grozny, l'Argentin Driussi égalisant dans les dernières minutes (86e) après le but d'ouverture de Silva Lima (55e).

Peu après, le Lokomotiv Moscou, deuxième au classement, a été battu 2-0 par l'Arsenal Tula. En conséquence, le Zenit, 58 points, compte 9 longueurs d'avance (et quatre victoires de plus) sur le Lokomotiv à trois journées de la fin et ne peut plus être rejoint.

C'est le cinquième titre du Zenit après 2007, 2010, 2012 et 2015. Le club avait également remporté un championnat du temps de l'URSS, en 1984.