Coronavirus: la Russie suspend les compétitions sportives jusqu'au 10 avril

La Russie a annoncé mardi l'arrêt des compétitions sportives, dont son championnat de football, l'un des rares en Europe encore actif, jusqu'au 10 avril en raison de la pandémie de coronavirus, qui a jusqu'à présent touché 114 personnes dans le pays.

Dans des communiqués publiés simultanément, les Championnats de football, de hockey sur glace (KHL) et de basket-ball ont annoncé qu'ils ont "suspendu la compétition jusqu'au 10 avril afin d'empêcher la propagation du Covid-19".

La RPL (1ère division de football) a précisé que les huit journées restantes seront organisées plus tard, excluant dans l'immédiat une annulation pure et simple de la compétition.

Dans un autre communiqué, la Fédération russe de football a annoncé que les deux matches amicaux de son équipe nationale masculine, contre la Moldavie et la Suède, étaient annulées.



"On va tous mourir"

La mesure était attendue depuis la décision lundi de la mairie de Moscou d'interdire les événements de plus de 50 personnes et une recommandation du ministère des Sports demandant l'arrêt des compétitions en Russie jusqu'à cette date.

La Russie était l'un des derniers pays en Europe à n'avoir pas interrompu ses compétitions sportives, malgré l'appel en ce sens ces derniers jours de plusieurs personnalités, notamment des présidents de clubs.

Le match de Championnat de Russie entre le Zenit Saint-Pétersbourg et l'Oural Ekatérinbourg s'est ainsi joué devant plus de 33.000 spectateurs, des images montrant des supporters chantant "On va tous mourir".

"C'est une décision juste, prévisible et attendue. C'est bien sûr dommage que, comme toujours, nous soyons à la traîne des décisions mondiales", a commenté mardi le député nationaliste Igor Lebedev, cité par le site internet Sport24.ru.

