Sinisa Mihajlovic obtient 3 millions d'euros pour son passage de neuf jours au Sporting

En 2018, Sinisa Mihajlovic a été l'entraîneur du club portugais du Sporting durant neuf jours et avait été en justice contre la décision du club de le limoger. Les médias portugais rapportent que le Serbe a gagné son combat et reçu trois millions d'euros de dommages et intérêts.

Mihajlovic, qui entraîne désormais Bologne, avait été engagé le 18 juin 2018 par le Sporting Lisbonne, quelques jours avant un changement au niveau de la direction. Sousa Cintra succédait à Bruno de Carvalho à la présidence du club et décidait de limoger Mihajlovic qui n'avait alors pas encore dispensé un seul entraînement.

Le Serbe a alors introduit une action en justice et a obtenu gain de cause selon le quotidien A Bola. Le Sporting doit payer trois millions d'euros de dommages et intérêts à l'ancien international serbe, touché par une leucémie l'année dernière.