Sergio Conceiçao prolonge deux ans à Porto

L'entraîneur du FC Porto Sergio Conceiçao a prolongé son contrat jusqu'en 2020, a annoncé le club portugais jeudi sur son site internet. Arrivé l'été dernier, l'ancien joueur du Standard (2004-2007) a mené Porto vers le titre en Liga NOS.

"J'avais encore un an de contrat. Pour être honnête, l'une ou l'autre équipe m'a abordé mais ma priorité est de représenter ce club et donner de la continuité à ce que nous avons réalisé cette année. Je suis très heureux de ce renouvellement et de la confiance des gens pour le travail accompli jusqu'à présent", a déclaré l'entraîneur de 43 ans sur le Canal officiel du club.