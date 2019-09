Pas de retour à Anderlecht pour Yannick Bolasie, prêté au Sporting Lisbonne

Bolasie, Rutten, Zetterberg, l'Europe, ... les révélations de Michael Verschueren - Pro League -... À Neerpede, la dynastie Vanden Stock s’éteint, mais celle des Verschueren a repris l’avant-scène. Devenu Directeur Général d’Anderlecht quelque 15 ans après le retrait de son paternel, Michael Verschueren évoque le stress, Yannick Bolasie, des contrats signés au salon, Rumenigge, les Boskamp Boys, Eden Hazard, le Fair-Play financier et Juan Lozano. Mais aussi la division des points par deux, Vincent Kompany, un Shérif, Yari Verschaeren, ses discussions avec les parents et Mogi Bayat. Et bien sûr son " Renard Argenté " de Papa.