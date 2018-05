Le Sporting surpris par le Desportivo das Aves en finale de la Coupe du Portugal

Le Sporting Portugal a laissé échapper la Coupe du Portugal, surpris par le petit club du Desportivo das Aves (2-1), dimanche à l'Estádio Nacional, et sombre dans une crise sans précédent à l'issue d'une fin de saison difficile.



Le Sporting, pourtant favori, n'est pas parvenu à venir à bout de Desportivo das Aves, une équipe très motivée qui disputait sa première finale de la Coupe du Portugal.



A la surprise générale, cette équipe du nord du pays a ouvert le score dès la 16e minute grâce à un but d'Alexandre Guedes. Cet ancien joueur du... Sporting a même réussi le doublé à la 72e minute, avant que le Colombien Fredy Montero ne réduise l'écart pour le Sporting (2-1, 85e). Mais trop tard. Aves, qui a terminé à la 13e place du championnat cette saison, remporte ainsi sa première Coupe.



Cette défaite du Sporting intervient à l'issue d'une semaine noire pour le club, qui est englué dans une crise sans précédent, avec pour dernier épisode l'agression violente de son équipe première à l'Académie du club mardi. "Le Portugal et le sport portugais ne peuvent être confondus avec ces événements", a tenu à affirmer dimanche le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, présent dans le stade, et qui s'est dit préoccupé par "l'image véhiculée par le Portugal dans le monde" à quelques semaines du Mondial-2018.



Au lendemain des agressions, les joueurs, choqués par ces événements, avaient songé à déclarer forfait, avant de finalement décider de disputer la finale. Mais ils n'ont pu s'entraîner qu'une seule fois pour cette rencontre. Après avoir terminé la saison sur une défaite, 2-1, à Maritimo Funchal, le Sporting, qui n'a plus remporté le championnat depuis 2002, a basculé à la troisième place du classement et se voit ainsi privé d'une qualification pour le tour préliminaire de la prochaine édition de la Ligue des champions.