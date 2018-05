Le Porto de Sergio Conceiçao sacré pour la 28e fois sans jouer

Le Sporting de Lisbonne et Benfica se sont neutralisés (0-0) samedi lors du derby lisboète de la 33e et avant-dernière journée du Championnat du Portugal. Ce résultat fait les affaires de Porto, qui est sacré champion pour la 28e fois de son histoire, mais pour la première fois depuis cinq ans, avec Steven Defour dans ses rangs à l'époque.



Depuis Benfica avait trusté tous les titres, et rêvait d'une cinquième couronne consécutive, une performance déjà réussie par le FC Porto dans les années 1990. Benfica et le Sporting sont deuxièmes avec 78 points. Le FC Porto qui joue dimanche contre Feirense totalise 82 points, et pourra fêter le titre devant son public de l'Estádio do Dragao.



Les "Aigles" ont largement dominé le Sporting qui a été deux fois sauvé par ses montants (Rafa Silva à la 8e et à la 38e) et par son gardien Rui Patricio, auteur de nombreux arrêts décisifs en première mi-temps.



Invaincu depuis onze matches à l'extérieur, Benfica a tout de même eu chaud à la 45e, lorsque Bas Dost a fait le mauvais choix en tentant de servir Gelson alors qu'il était bien placé pour tirer. La deuxième période a été moins intense. La deuxième place, qualificative pour le barrage de la Ligue des champions, se disputera à distance lors de la dernière journée (Benfica-Moreirense et Maritimo-Sporting).



Le FC Porto qui régnait sans partage sur le football portugais dans les années 2000 et jusqu'à son sacre en Europa League en 2011, n'avait plus rien gagné depuis la Supercoupe du Portugal en 2013.



Porto avait fait un pas important vers le titre en allant s'imposer 0-1, le 15 avril, sur la pelouse de Benfica lors de la 30e journée, grâce au but du capitaine Hector Herrera à la dernière minute du temps réglementaire.



L'entraîneur et ancien joueur de Porto, Sergio Conceiçao (ex-Standard), soulier d'or belge en 2005, a rempli sa mission en remportant le titre de champion du Portugal dès sa première saison sur le banc.