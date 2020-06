Le bus de Benfica caillassé après un match nul : Deux joueurs à l'hôpital

Le retour à la compétition du Benfica Lisbonne ne s'est pas passé de la meilleure des manières, jeudi soir. Après son match nul face à Tondela (0-0), Benfica a pourtant repris la tête du championnat - à la différence de buts - aux dépens du FC Porto, battu mercredi.

Mais après avoir quitté l'Estádio da Luz en direction du centre d'entraînement, le bus de l'équipe a été la cible de jets de pierres lorsqu'il est passé sous un pont sur l'autoroute. Des vitres ont explosé, et deux joueurs, Julian Weigl et Andrija Zivkovic, ont été blessés et conduits à l'hôpital où ils ont passé la nuit en observation.

Le club portugais a évidemment condamné ces actes inconscients et a communiqué sur son site officiel dans le courant de la nuit. "Benfica garantit sa pleine collaboration avec les autorités, et le club leur demande que le plus grand effort soit fait afin d'identifier les auteurs de ces délits."