Iker Casillas, une minute sinon rien !

Le 2 juillet dernier, le FC Porto annonçait le départ du gardien Iker Casillas, élément emblématique espagnol. Le contrat du portier de 39 ans, qui avait auparavant fait toute sa carrière au Real Madrid, n’a pas été prolongé.

Iker Casillas avait été victime d'un infarctus l'an passé durant un entraînement et n'a plus joué de match officiel depuis avril 2019. Porto avait ajouté Iker Casillas dans son staff technique et l'avait gardé dans son effectif en tant que joueur, bien qu'il ne soit plus apparu une seule fois sur la feuille de match.

En cas de sacre de la formation coachée par Sergio Conceicao (qui possède 8 points d'avance sur Benfica, 2e), Casillas ne serait donc pas reconnu comme vainqueur du championnat. Pour tenter de pallier cette éventuelle déception, des supporters se sont mobilisés, par l’intermédiaire d’une pétition, pour demander au club d’aligner Casillas, qui n’est toutefois plus sous contrat, ne fût-ce qu’une seule minute de jeu.