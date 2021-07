Ce mercredi soir, le FC Porto et l'AS Rome s'affrontaient amicalement. Le but : se jauger avant la reprise des compétitions domestiques qui vont pointer le bout du nez petit à petit (le 22 août pour la Serie A par exemple). Ce match s'est soldé par un partage 1-1. Gianluca Mancini a marqué le premier but pour les Italiens (56e minute de jeu), Vitinha a égalisé pour les Portugais (89e minute de jeu).

Et alors, me direz-vous ? Et bien, à la 65e minute de jeu, Pepe a fait 'du Pepe'. Le défenseur central portugais, âgé de 38 ans, est arrivé légèrement en retard et a asséné un coup de coude dans le visage de Henrik Mkhitaryan durant un duel avec le médian arménien. Ce dernier s'est retrouvé au sol, idem pour le Portugais, faisant semblant de ne pas trop comprendre ce qui se passait. L'Arménien ne s'est pas laissé faire, mettant un peu les pieds dans le visage de son opposant direct, et l'action s'est transformée en début de bagarre.

Se crêper le chignon avec un adversaire ? Oui, ça peut arriver. Faire preuve d'agressivité positive ? Oui, c'est normal pour un sportif professionnel. Etre rugueux dans son marquage, voire parfois un peu trop ? Oui, ça peut arriver. Tout cela, on peut l'entendre et le concevoir. Mais répéter des gestes intolérables de ce genre plusieurs fois durant une carrière (faut-il rappeler la faute sur Thorgan Hazard durant l'Euro 2020 ?), non. C'est d'autant plus incompréhensible que le garçon possède un excellent niveau, lui qui a tout de même porté la vareuse du Real Madrid pendant dix années.

A 38 ans, Pepe réalise en tout cas un nouveau geste déplorable, lui qui a déjà été suspendu plusieurs fois dans sa carrière pour ce genre de comportements. Une image écœurante pour les amateurs de football, un exemple bien triste pour les plus jeunes.