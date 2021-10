Ce vendredi, en fin de matinée, la formation portugaise U23 de Rio Ave accueillait son homologue U23 du Vitoria Guimaraes pour le compte de la 5e journée de leur championnat.

Les visiteurs ont ouvert la marqué à la 15e minute de jeu par l'intermédiaire de Goncalo Pinto. A quinze minutes du terme, Agostinho Mane a égalisé pour l'équipe visitée.

Une réalisation remarquée et remarquable puisque les trois derniers joueurs de Rio Ave touchent le ballon en enchainant respectivement un coup de foulard (le pré-assist), une aile de pigeon (l'assist) et une talonnade (le but).

Une belle petite réalisation qui sauve une unité pour le leader du championnat U23. Premier, Rio Ave totalise treize points. Quatrième, Vitoria Guimaraes en compte sept.