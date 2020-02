Ziyech à Chelsea : il existe un accord verbal avec l'Ajax selon la presse néerlandaise

Après Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt, l’Ajax pourrait se séparer d'un autre des protagonistes de l’épopée qui avait mené le club en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. Ce joueur, c’est l’attaquant Hakim Ziyech, 26 ans. Déjà sollicité l’été dernier puis cet hiver, l’Ajax avait fermé la porte devant les différentes propositions mais il semblerait que les Lanciers ne puissent plus retenir le Marocain très longtemps.

Selon De Telegraaf, l’Ajax aurait même trouvé un accord verbal avec Chelsea pour un transfert de Ziyech à Londres cet été. On évoque un montant de 45 millions d’euros. Arrivé à Amsterdam en 2016, Ziyech a planté 48 buts et délivré 82 passes décisives en 159 matches avec l’Ajax. La saison dernière, il s’est dépassé avec 21 buts à son actif et 24 passes décisives.