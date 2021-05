Yorbe Vertessen prolonge au PSV jusqu'en 2025

Yorbe Vertessen a paraphé un nouveau contrat avec le club néerlandais du PSV. L'attaquant belge de 20 ans, actif aux Pays-Bas depuis son plus jeune âge, est désormais lié à la formation d'Eindhoven jusqu'en 2025.

Le Belge a intégré l'équipe première à la mi-saison. Depuis lors, il a disputé 17 matches, compilant 2 buts et 3 assists. "Les dernières saisons n'ont pas toujours été faciles. Mais j'ai continué à me battre et j'ai finalement trouvé ma place dans le groupe. Je me suis même illustré lors des derniers matches en marquant et distillant des passes décisives. Mon but est de continuer de la sorte dans les prochaines années. Je suis reconnaissant envers le PSV qui me donne cette chance de pouvoir continuer à me développer."