Waalwijk remonte en Eredivisie après cinq ans d'absence, le Sparta promu aussi

Après cinq ans d'absence, le RKC Waalwijk retrouve la division 1 aux Pays-Bas. Les Brabançons ont assuré leur promotion au sein de l'Eredivisie à l'issue d'un match spectaculaire mardi.

La formation de Fred Grim a en effet battu GO Ahead Eagles 4 buts à 5 dans cette finale retour pour la montée après avoir partagé 0-0 à l'aller. Trois Belges ont pu fêter l'événement Anas Tahari et Dylan Seys (remplacé à la 58e) étaient titulaires. Gigli Ndefe est resté sur le banc de Waalwijk.

Le but de la promotion a été inscrit après cinq minutes dans les arrêts de jeu, par Stijn Spierings qui faisait 4-4. Mario Bilate a rassuré les siens ensuite trois minutes plus tard en convertissant un penalty et fixant le score final à 4-5.

Waalwijk a commencé en force pour mener 2 buts à rien grâce à un penalty déjà transformé par Hansson (13e). Spierings avait doublé la mise à la 38e (0-2). Veldmate, encore sur penalty, avait réduit la marque pour Go Ahead Eagles (1-2).

Van der Venne avait égalisé à la 55e minute (2-2) et Go Ahead prenait une première fois l'avance à la 63e par Bakx (3-2). Waalwijk égalisait à la 79e par Mulder (3-3), mais la fin de match était pour le moins épique. Go Ahead Eagles pensait avoir renversé la vapeur en inscrivant le 4-3 à la 89e par Langedijk. D'interminables arrêts de jeu permettaient à Waalwijk d'assurer sa remontée.

Le Sparta Rotterdam peut aussi fêter son retour en Eredivisie, un an parès l'avoir quittée. L'équipe de Henk Fraser avait besoin d'une victoire à De Graafschap (0-2) pour être promue. Au match aller, le Sparta avait perdu 1-2 chez lui. Dries Wuytens a joué tout le match dans les rangs du Sparta qui s'est imposé grâce à des buts de Dervisoglu (74e) et Auassar (84e).

Le FC Twente, champion, est le troisième montant. De Graafschap est rétrogradé avec l'Excelsior et NAC Breda.