Se moquer gentiment de l'arbitre et lui "mettre la jaune", c'est possible aux Pays-Bas !

On a fait le plein de bonne humeur dimanche lors de la rencontre remportée 5-0 par le Vitesse Arnhem face à Twente dans le cadre de la 33ème journée d'Eredivisie : l'arbitre de la rencontre, Jochem Kamphuis, s'est retrouvé au sol après avoir été involontairement accroché par Navarone Foor, le milieu offensif de Vitesse.

Et la chute de l'homme en noir semblait si théâtrale que le joueur néerlandais s'est permis d'aller fouiller dans la poche de son maillot pour s'emparer d'un carton jaune, et de le lui brandir... L'arbitre a explosé de rire au lieu de prendre la mouche, et n'a même pas sanctionné l'audacieux joueur de Vitesse !