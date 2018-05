Robin van Persie prolonge d'un an à Feyenoord

Robin van Persie a repoussé sa fin de carrière d'une saison. L'attaquant de Feyenoord, qui fêtera ses 35 ans en août, a décidé de prolonger son bail jusqu'en juin 2019. Le Néerlandais a annoncé sa décision dans la nuit de lundi à mardi par l'intermédiaire de divers médias.

Van Persie hésitait encore le mois dernier, après la victoire en finale de la Coupe contre à AZ (3-0), au cours de laquelle il a marqué. Feyenoord voulait le voir en action encore une autre année et lui a fait une offre. Après quelques semaines de réflexion, l'international néerlandais à 102 reprises a accepté de parapher un nouveau contrat.

Van Persie se sent encore trop enthousiaste pour s'arrêter maintenant. "L'effectif de l'équipe est plaisant. C'est agréable d'être sur le terrain. On s'améliore ensemble. En fin de compte, ce plaisir a été le facteur décisif. Les jours où je pensais m'arrêter, cela me faisait très peur d'une certaine façon. Apparemment, je n'étais pas encore prêt pour ça", a dit le meilleur buteur des Oranje (50 buts) sur AD.nl.

Van Persie a effectué ses débuts en février 2002 avec Feyenoord en Eredivisie néerlandaise. En 2004, il a rejoint Arsenal. L'attaquant a encore joué pour Manchester United (2012-2015) et Fenerbahçe (2015-début 2018). Il est retourné au Kuip fin janvier.

La palmarès de van Persie comprend une Coupe de l'UEFA (Feyenoord en 2002), un titre national (Manchester United en 2013), une Coupe d'Angleterre (Arsenal en 2005) et une Coupe des Pays-Bas (Feyenoord en 2018). Avec les Pays-Bas, il s'est classé deuxième (en 2010) et troisième (en 2014) de la Coupe du monde.