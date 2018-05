Nick Viergever rejoint le PSV en provenance de l'Ajax

A 28 ans, Nick Vergever a rejoint le PSV après quatre ans à l'Ajax. Le club a fait savoir mercredi sur son compte Twitter que le robuste défenseur avait paraphé un contrat jusqu'en juin 2022 avec le tout frais champion des Pays-Bas de football.

L'international néerlandais à trois reprises a passé les quatre dernières années à l'Ajax, où il a disputé plus de 100 matches. Il a également effectué des passages à l'AZ Alkmaar et au Sparta Rotterdam, portant son total de matches en Eredivisie à 224.

"Je suis content de rejoindre les champions des Pays-Bas", a réagi Viergever. "Je suis dans une période de ma carrière où j'ai envie de vivre d'autres choses. Mon but est de me mettre tout de suite à l'ouvrage. Je vais tout faire pour me sentir à la maison ici le plus rapidement possible."

Le joueur n'a pas jugé bon de poursuivre sa carrière à l'étranger. "J'ai joué toute ma carrière aux Pays-Bas et je ne voulais pas franchir une étape pour le temps de carrière qu'il me reste. Lorsque le PSV a montré son intérêt, j'ai directement été intéressé et je suis content d'être ici."

En 2013, le joueur a remporté la Coupe des Pays-Bas avec l'AZ Alkmaar. Avec l'Ajax, il a terminé vice-champion en 2016 et en 2017. L'année passée, il a également été finaliste de l'Europa League, s'inclinant devant Manchester United (0-2).