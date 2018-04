Martin Odegaard victime d'une fracture du pied

Martin Odegaard a probablement joué son dernier match avec le club néerlandais de Heerenveen. Le Norvégien, prêté par le Real Madrid, a été blessé dimanche lors de la victoire à Heracles Almelo (1-2). L'examen à l'hôpital a décelé une facture au niveau d'un métatarse.

Heerenveen n'a donné aucune durée de son indisponibilité, mais il est probable que l'international norvégien de 19 ans ne jouera plus cette saison. Odegaard reviendra cet été au Real Madrid après avoir été prêté un an et demi au stade Abe Lenstra en janvier 2017. Il avait rejoint la capitale espagnole en janvier 2015, à l'âge de 17 ans, en provenance du club norvégien de Strömsgodset.

Le milieu de terrain offensif n'a pas été à la hauteur des attentes en Eredivisie. En 38 matches de championnat, le plus jeune footballeur à avoir fait ses débuts en équipe nationale de Norvège à l'âge de 15 ans n'a marqué que deux buts.