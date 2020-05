Le tribunal refuse à Cambuur et De Graafschap la promotion en Eredivisie

Le SC Cambuur et De Graafschap n'évolueront pas en Eredivisie la saison prochaine. Les deux clubs espéraient gagner via les tribunaux le droit de monter en D1 néerlandaise, mais ils ont été débouté par le tribunal d'Utrecht.

Les clubs de De Graafschap et Cambuur Leuwarden avaient attaqué en référé la Fédération néerlandaise de football (KNVB), qui a mis un terme aux championnats de D1 et D2 néerlandaises en raison de la pandémie de coronavirus.

La Fédération a décidé le 24 avril que la première division (Eredivisie) sera composée des 18 mêmes clubs que cette saison lors du prochain championnat, après l'annulation de la fin des compétitions en raison du coronavirus et des mesures gouvernementales concernant les activités de masse.

C'était une mauvaise nouvelle pour le SC Cambuur et De Graafschap, classés aux première et deuxième place de la Eerste divisie (D2), qui ont vu leurs chances de promotion s'envoler. Cambuur et De Graafschap ont donc saisi le tribunal des référés, qui les a déboutés. Cambuur et De Graafschap ont encore la possibilité de faire appel.

"Le football a perdu", a réagi Cambuur sur les réseaux sociaux.