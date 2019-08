Le magicien Ziyech prolonge à l'Ajax, Schöne s'en va à Genoa

L'Ajax a prolongé d'un an vendredi le contrat de Hakim Ziyech. L'international marocain, 26 ans, est désormais lié au club néerlandais jusqu'en 2022. Par contre, Lasse Schöne, 33 ans, a rejoint Genoa.

Ziyech a débuté sa carrière pro en 2012 à Heerenveen, son club formateur. En 2014, il est passé à Twente où l'Ajax l'a déniché deux saisons plus tard. La saison dernière, il a explosé. Avec ses 21 buts et ses 24 assists en 49 matches, il a joué un rôle important dans la conquête du titre et l'accession aux demi-finales de la Ligue des Champions. Il a été élu joueur de l'année pour la deuxième fois d'affilée.

Arrivé en 2012, Lasse Schöne a joué 287 rencontres (64 buts). Avec les Ajacides, il a remporté trois titres (2013, 2014, 2019) et la Coupe 2019.

L'international danois (45 caps, 3 goals) était sous contrat juqu'à la fin de la saison.