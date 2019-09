Le gardien de Chelsea Jamal Blackman arrive en prêt à Vitesse Arnhem avec une jambe cassée

Jamal Blackman, un gardien de Chelsea loué à Vitesse Arnhem, n'est pas près de faire ses débuts en Eredivisie néerlandaise. Il se remet en effet d'une fracture de la jambe, et ne reprendra l'entraînement qu'au terme d'une période de revalidation.

Jamal Blackman, 25 ans, est néanmoins présenté comme un "bon gardien", par le directeur-technique de Vitesse Mo Allach.

"Mais il se remet d'une grave blessure", explique-t-il. "On s'est engagé à l'aider à retrouver son meilleur niveau, et on espère que lui aussi pourra nous rendre quelques services. Même si nous disposons déjà de tout bons portiers (entre autres Kostas Lamprou et Remko Pasveer, ndlr). Si Jamal était resté à Londres, il lui aurait fallu trop de temps pour être jugé assez compétitif pour la Premier League anglaise. Il est donc plus intéressant pour toutes les parties qu'il soit ici, plutôt que dans un noyau B ou C chez les Blues. De plus nous entretenons d'excellentes relations avec Chelsea, et ce genre de deal en est la preuve..."

Ex-international anglais U17 et U19, Blackman, formé à Chelsea, a déjà été prêté à Middlesbrough, Östersunds, Wycombe Wanderers, Sheffield United et Leeds United.

Vitesse est en tête du championnat des Pays-Bas avec 11 points sur 15, mais a joué un match de plus qu'Ajax et le PSV Eindhoven, 10 points chacun.