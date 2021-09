Le Diablotin Yorbe Vertessen buteur avec le PSV après un joli travail dos au but et une frappe croisée

Yorbe Vertessen a ouvert son compteur buts en Eredivisie, la première division néerlandaise, cette saison samedi lors de l’affrontement entre le PSV Eindhoven et l’AZ Alkmaar, remporté 0-3 par le PSV.

Le jeune attaquant belge, 20 ans, a inscrit le deuxième but de son équipe 7 minutes après être monté au jeu. Servi dos au but, il s’est joué de son opposant pour se retourner, le déborder et lâcher une frappe croisée du droit dans le petit filet.

Il s’agit du 3e but de Vertessen en Eredivisie. Le Belge avait déjà marqué deux fois en championnat l’an dernier. Auteur d’un but et d’un assist en finale de Supercoupe néerlandaise début août, Vertessen respire la confiance depuis le début de la saison.

En semaine, le jeune avant-centre a même fait ses débuts avec les Diablotins, l’équipe belge U21. Inutile de dire qu’il en a profité pour prendre immédiatement ses marques en plantant le premier but de la Belgique lors du succès 0-3 contre la Turquie.