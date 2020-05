La chute d'Ibrahim Afellay continue, le PSV ne le prolongera pas

Ibrahim Afellay va quitter le PSV Eindhoven. Le milieu gauche néerlandais de 34 ans ne sera pas prolongé par son club formateur et peut donc se mettre à la recherche d’une nouvelle destination.

Formé à Eindhoven et grand espoir du foot néerlandais, Afellay a fait ses débuts avec l’équipe première en 2004 avant de quitter les Pays-Bas pour le FC Barcelone en 2011. Ne parvenant jamais à convaincre en Catalogne et souvent blessé, il a été prêté successivement à Schalke 04 (2012-2013) et à l’Olympiacos (2014-2015) avant de rejoindre, libre de tout contrat, Stoke City à l’été 2015. Après quatre saisons chez les 'Potters', Afellay est retourné au PSV l’été dernier.

Malgré son retour dans le club de ses débuts, il a dû se contenter de quatre matches toutes compétitions confondues, la faute à de nouveaux pépins physiques lors de la première moitié de saison.

Ancien international avec les 'Oranje' (53 sélections, 7 buts), Afellay ne pense pas encore à raccrocher ses crampons. "Je crois que ma carrière n’est pas terminée et que je peux encore être utile à un bon niveau."