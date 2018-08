L'AZ Alkmaar arrache Gudmundsson au PSV

L'AZ Alklmaar a officialisé l'arrivée d'Albert Gudmundsson en provenance du PSV. L'international islandais de 21 ans a signé à un contrat de quatre ans. Il avait joué neuf rencontres avec le PSV la saison dernière et faisait partie de la sélection islandaise au Mondial en Russie. Il y avait joué les cinq dernières minutes du match face à la Croatie (1-2).

"J'ai opté pour l'AZ car le club me suivait depuis longtemps et parce qu'il joue un football offensif", a déclaré Gudmundsson sur le site de sa nouvelle équipe. "Il y a de nombreux joueurs islandais qui ont bien presté ici. J'ai discuté avec certains qui ne m'ont dit que du bien de l'AZ." Ses compatriotes Kolbeinn Sigthórsson, Jóhann Berg Gudmundsson et Grétar Steinsson ont en effet évolué avant lui à Alkmaar.

Au PSV, l'international islandais (6 sélections et 3 buts) n'avait pas beaucoup de temps de jeu et jouait principalement pour le Jong PSV. En 63 matches de Jupiler League (D2), il a inscrit 28 buts