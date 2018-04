L'Ajax rebaptisera son stade à la mémoire de Johan Cruijff à partir de la saison prochaine

Le stade de football d'Amsterdam, l'ArenA, sera officiellement dénommé Johan Cruijff ArenA à partir de la saison prochaine. Après de longues discussions entre toutes les parties, un accord a été trouvé. Le nouveau logo de l'enceinte sera dévoilé aux alentours du 25 avril, date d'anniversaire de la légende du football 'oranje'. "Il était grand temps de rendre un hommage digne de ce nom à Johan Cruijff", a déclaré Henk Markerink, directeur du stade.

Immédiatement après la mort de Cruijff, le 24 mars 2016, une proposition de rebaptiser l'ArenA du nom de Johan Cruijff était apparue. Toutefois, attribuer un nom au stade s'avère être un processus juridique compliqué dans lequel les actionnaires et les soi-disant "fondateurs" de l'ArenA ont également participé.

Cruijff est mort à Barcelone à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. Le 'Hollandais volant' aura marqué l'histoire du football néerlandais et mondial, décrochant de nombreux titres avec l'Ajax Amsterdam et le FC Barcelone dans les années 1960 et 1970. Avec la sélection, il a échoué en finale de la Coupe du monde 1974.