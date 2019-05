L'Ajax officieusement champion des Pays-Bas

L'Ajax Amsterdam a officieusement conquis un 34e titre de champion des Pays-Bas de football ce dimanche à la suite de sa victoire 4-1 contre Utrecht et à la défaite 1-0 du PSV devant l'AZ Alkmaar lors de l'avant-dernière journée d'Eredivisie. Trois points séparent les deux équipes à une journée du terme mais l'Ajax (+84) compte une différence de buts nettement supérieure au PSV (+70) qui ne peut donc plus refaire son retard.

Éliminés en demi-finale de Ligue des Champions au bout du suspense par Tottenham mercredi, les Lanciers terminent donc la semaine en beauté en couronnant une saison extraordinaire. L'Ajax n'avait plus été champion depuis 2014.

Les Ajacides avaient pourtant très mal débuté la rencontre ce dimanche. Le jeune Belge Othman Boussaid, 19 ans, a en effet ouvert le score en faveur d'Utrecht après une minute de jeu et marqué son premier but de la saison. Remplacé à la mi-temps, Boussaid a vu son équipe se faire remonter par les buts d'Huntelaar (14e), van den Beek (45e+1) et Tadic (76e et 79e).

Le PSV s'est lui fait surprendre par un but de Til (49e) auquel il n'a pas su réagir. Le Belge Dante Rigo est resté sur le banc n'a pas joué.

On notera également la défaite 0-2 de Feyenoord contre La Haye à l'occasion du dernier match de la carrière de Robin van Persie. L'équipe de Rotterdam est tout de même assurée de terminer 3e.