Jaap Stam entraînera Feyenoord la saison prochaine

L'ancien international néerlandais Jaap Stam sera l'entraîneur de Feyenoord à partir de la saison prochaine, a indiqué mercredi le PEC Zwolle, son actuel club.

Giovanni Van Bronckhorst, en poste cette saison, quittera le club de Rotterdam à la fin de la saison, avait-il annoncé il y a quelques semaines.

Jaap Stam, 46 ans, avait entamé sa carrière d'entraîneur en 2009 au PEC Zwolle, le club de ses débuts professionnels, en étant l'assistant d'Art Langeler chez les pros lors de la saison 2012-2013.

Adjoint à l'Ajax en 2013-2014, l'ancien défenseur de Manchester United était devenu en juillet 2016 entraîneur du club anglais du FC Reading, accrochant presque une promotion en Premier League. Suite à de mauvais résultats, il avait été limogé en mars 2018 et engagé par le PEC Zwolle en décembre 2018.

Giovanni van Bronckhorst est à Feyenoord depuis 2015. Mené par l'ancien arrière gauche, Feyenoord a remporté son premier titre national en dix-huit saisons au printemps 2017. Ces dernières années, Van Bronckhorst a également conduit son équipe à deux victoires en Coupe des Pays-Bas (2016 et 2018) et deux Supercoupes (2017 et 2018).

Cette saison, Feyenoord est 3e de la Eredivisie derrière le PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam. Le PEC Zwolle pointe au 15e rang.