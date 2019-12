Hakim Ziyech, l'esprit revanchard de "Monsieur Caviar"

Juillet 2019. Malgré une saison dantesque, ponctuée par 21 buts en 49 rencontres et une folle épopée avec l'Ajax en Ligue des Champions, Hakim Ziyech reste à quai. Lui, qui espérait voguer vers de nouveaux horizons, qui rêvait de changer de club pour monter en grade, n'a jamais trouvé preneur. Les quelques acquéreurs, qu'on annonçait pourtant à l’affût de la bonne affaire, se sont rétractés au dernier moment. Un peu à contre cœur, le Marocain a donc prolongé son contrat avec le club batave.

Une intersaison, plus mouvementée que prévue, qui explique peut-être cette étincelle revancharde qui scintille inlassablement dans son regard depuis lors. Parce que oui, Ziyech semble déterminé à prouver qu'il valait sans doute mieux qu'un "second contrat à l'Ajax".

Concentré, appliqué, serein, mature, Hakim Ziyech a commencé sa saison à toute vitesse...sur le terrain de Vitesse. Résultat, une passe décisive parfaitement sentie lors d'un partage 2-2. La suite est encore plus limpide. Quatre buts et une passe décisive en...quatre matches. Si une légère alerte à la cuisse lui fait rater une rencontre fin septembre, il poursuit sur cette prometteuse lancée dès son retour. Depuis le 28 septembre, soit huit matches, Ziyech a délivré la bagatelle de...10 assists, saupoudrés d'un petit but contre Feyenoord.

La Ligue des Champions, terrain fertile

Et ne comptez pas sur le maestro amstellodamois pour se reposer sur ses confortables lauriers en Ligue des Champions. Son bilan ? 2 buts et 5 passes décisives en cinq matches, dont un rarissime "hat-trick" de caviars contre Chelsea. Faites donc le calcul, depuis le début de la saison, Zyiech a planté sept roses et délivré 20(!) assists en 23 rencontres, toutes compétitions confondues. Il est donc logiquement le meilleur donneur d'assists d'Europe.

Et pourtant, malgré ce bilan individuel qui ferait pâlir certains "grands noms", Ziyech ne figurait pas sur la short-list du récent ballon d'Or alors que quatre de ses coéquipiers avaient, eux, été primés. Du côté de France Football, on justifiait cette absence par une 'contre performance' à la CAN d'une part. Par une 'absence' lors des quarts de finale de la défunte Ligue des Champions.

Que ce soit aux yeux des clubs ou des médias, Ziyech a souvent tendance à passer sous le feu des projecteurs. Est-ce dû au championnat, moins huppé, dans lequel il évolue ? A son caractère qu'il a su faire évoluer au fil du temps pour devenir un homme plutôt discret médiatiquement ? La question mérite d'être posée. Une chose est sûre, c'est probablement quand on ne l'attend pas qu'Hakim Ziyech est le plus redoutable.