International néerlandais et joueur du PSV Eindhoven, le milieu de terrain Davy Pröpper a annoncé mardi mettre un terme à sa carrière de joueur de football professionnel, justifiant sa décision par un manque de motivation et à l'isolement dû à la pandémie.

Davy Pröpper, 30 ans, qui a marqué trois buts en 19 apparitions avec le maillot des "Oranjes" entre 2015 et 2019, a été libéré de son contrat avec le club du sud des Pays-Bas, qui devait durer jusqu'à la mi-2023, a indiqué le PSV, leader du championnat néerlandais.

"Je trouve qu'il est exceptionnellement difficile de garder la discipline nécessaire pour une performance optimale et d'avoir ma vie complètement dominée par un calendrier de football effréné," a déclaré Pröpper, cité dans un communiqué du PSV.

"La période corona et le manque de visites de la famille et des amis ne m'ont pas fait du bien non plus", a ajouté Pröpper, faisant référence à son contrat précédent en Angleterre, où il a joué pour l'équipe de Brighton.

Le milieu était revenu au PSV en juin, expliquant qu'il espérait que jouer dans son ancien club lui "ramènerait la joie de jouer au football". "Malheureusement, cela ne s'est pas avéré si facile, en partie parce que je ne me sens pas à l'aise dans la culture du football", a-t-il confié.

"Ce n'est plus ce que je veux et c'est pourquoi j'arrête maintenant", a résumé Pröpper, formé au Vitesse Arnhem où il a effectué ses débuts en championnat des Pays-Bas en 2010.