Cyriel Dessers quitte Utrecht pour Heracles

Cyriel Dessers poursuit sa carrière en Eredivisie néerlandaise à Heracles Almelo. L'attaquant de 24 ans quitte le FC Utrecht. Il a signé un contrat avec son nouveau club pour trois saisons, ont annoncé ce lundi les deux clubs.

Dessers a fait ses débuts au plus haut niveau à Oud-Heverlee Louvain et a ensuite porté le maillot de Lokeren. À l'été 2016, il a traversé la frontière et s'est rendu au NAC Breda pour jouer en deuxième division néerlandaise. Grâce à ses 29 buts, il a grandement contribué à l'accession de son équipe à l'élite. Il en a résulté un transfert à Utrecht pour le natif de Louvain. Là-bas, Dessers a marqué 19 buts en 56 matches. En partie grâce au talent de l'attaquant, Utrecht s'est qualifié pour l'Europa League la saison dernière par le biais des play-offs.

"J'ai hâte de jouer et de marquer ici à Heracles Almelo", a déclaré Dessers. "C'est une grande opportunité pour moi, c'est comme une nouvelle aventure. Mon style de football correspond à la philosophie de Heracles Almelo, à savoir vouloir jouer offensivement. Je suis heureux d'être ici maintenant et j'aimerais montrer ce que je peux faire. En Belgique, nous dirions que j'ai beaucoup envie de commencer; j'ai très hâte et je suis prêt à le faire".

"Nous sommes heureux que Cyriel ait choisi Heracles Almelo", ajoute Tim Gilissen, directeur technique de l'Heracles. "Il est dans notre radar depuis longtemps. Le fait qu'il joue maintenant dans notre vareuse noire et blanche est donc encore plus agréable. Cyriel s'intègre bien à notre façon de jouer. Le fait qu'il choisisse Heracles Almelo comme prochaine étape de sa carrière est un bon signe."

La saison dernière, Heracles a terminé septième en Eredivisie, derrière Utrecht.