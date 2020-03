Coronavirus : Une journée d'arrêt supplémentaire en Eredivisie

Initialement en pause jusqu'au 31 mars, le championnat de D1 néerlandaise a été arrêté jusqu'au 6 avril. Cette prolongation découle de l'annonce du ministre de la Santé dimanche lors d'une conférence de presse liée à la propagation de la pandémie de coronavirus.

"Tous les restaurants et bars ferment à partir de 18H00 aujourd'hui (dimanche) ainsi que les clubs de sport, saunas, maisons closes et coffee shop", a ajouté Bruno Bruins après avoir déjà ordonné la fermeture de toutes les écoles et milieux d'accueil des enfants jusqu'au 6 avril.

Dans la foulée, la fédération néerlandaise de football (KNVB) a appelé tous les clubs professionnels à fermer leur centre d'entraînement et leur stade afin d'endiguer la pandémie.