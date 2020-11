Contrôle de folie, assist inattendu : le but insolite marqué par l'Ajax

On dispute ce week-end la huitième journée en Eredivisie, le championnat des Pays-Bas de football. Sur le coup de 12H15, entre l'entrée et le plat principal, l'Ajax Amsterdam se déplaçait sur la pelouse d'Utrecht, dont l'entraineur John van den Brom a filé vers le Racing Genk quelques heures plus tôt.

Pas de miracle pour la formation visitée, qui a subi la loi des Ajacides, en tête du championnat à égalité avec Vitesse (21 unités après 8 rencontres). Utrecht a résisté, mais a craqué en deuxième période face aux expérimentés Davy Klaassen (62e) et Dusan Tadic, sur penalty (71e).

La messe semblait être dite avant que Quincy Promes, monté au jeu à vingt minutes du terme, ne vienne mettre son grain de sel et ainsi clôturer l'addition. L'élément offensif néerlandais contrôle somptueusement un long ballon aérien distillé depuis le flanc droit. Avec son geste, il est parvenu dans une posture un peu délicate à redresser parfaitement la course du ballon.

Il s'apprête ensuite à centrer pour servir un partenaire au petit rectangle, mais le défenseur adverse lui remet involontairement, et de manière assez inattendue, le ballon dans sa course. L'occasion est trop belle : Promes reprend directement le cuir et glisse celui-ci entre les jambes du malheureux portier d'Utrecht.

Un but insolite et opportuniste du droitier international de 28 ans, revenu du FC Séville il y a une grosse année.