Contrôle à la Neymar et tir dans la lucarne : But somptueux de Karlsson pour l’AZ

L’AZ Alkmaar s’est imposé 1-4 contre Venlo lors de la 23e journée d’Eredivisie, avec notamment un premier but inscrit par Karlsson qui vaut le détour.

Jesper Karlsson a-t-il effectué le plus beau contrôle de la saison avant d’aller inscrire un but qui est lui aussi sublime ? On joue la 16e minute de jeu lors du match Venlo-AZ Alkmaar, avant que le score ne décide de bouger.

A la réception d’une transversale, le Suédois réalise d’abord un contrôle tout simplement parfait. En sautant, il arrive à reprendre la balle en mode Neymar avant de fixer son défenseur et d’aller d’un magnifique enroulé faire 1-0.

Si Venlo égalisera à la 24e, Alkmaar va finalement inscrire trois autres buts et l’emporter 1-4. Au classement général, l’AZ est 3e et Venlo 14e.